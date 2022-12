Mertens ammette: “Più Salerno che Roma, ma non avrei potuto”

Dalle pagine de Il Mattino la parola all’ ex azzurro, oggi al Galatasaray, Dries Mertens. L’affetto per Napoli, i complimenti alla squadra di oggi e la possibilità di restare in Serie A dopo gli anni partenopei. Dice: “Le avanches della Salernitana? Ammetto che ci sono stati dei contatti, il presidente Iervolino aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Devo dire che i granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire ma c’era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano, non mi andava”. In merito alla Lazio di Sarri, invece aggiunge: “No, non c’è stata alcuna concreta possibilità”.

