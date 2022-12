La frase di benvenuto che scelse su twitter Osimhen dice tutto

La frase di benvenuto che ha scelto su Twitter è una conferma: «Se sapessi da dove veniamo, non ti augureresti il nostro fallimento». Un titolo che introduce al suo rapporto con i social: «La scelsi nel 2020 per rispondere a tutti quelli che entravano nel mio profilo per criticarmi e insultarmi. Ma è anche un messaggio a quelli che vengono da quartieri difficili e lottano ogni giorno per sopravvivere: io credo in me stesso e nelle mie abilità». E ancora: «Non mi considero dipendente dai social, però mi piacciono. Mi diverto. Il lavoro è il lavoro, ma fuori dal campo voglio vivere, godere delle cose belle ed essere felice. La vita è troppo breve: bisogna sorridere, guadagnare e occuparsi delle persone vicine. Io ho un cuore grande, gli haters non mi toccano: per raggiungere obiettivi mi concentro sull’amore che ricevo anche via social, non sull’odio».

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS