Kim Min Jae spegne i rumors: “A Napoli sto benissimo, queste voci mi infastidiscono”

Si può dire che “quasi” appena arrivato si sia cominciato a parlare di lui. Non solo delle prestazioni sorprendenti per tutti, no. Del contratto, della clausola, di tutte le big europee con gli occhi su di lui. Il lui in questione è il difensore sud coreano del Napoli, Kim Min Jae. Non ha mai risposto a voci e rumors, ma adesso a Mondiale terminato e pronto per tornare a Napoli, ad una tv coreana, ha in pratica dichiarato di essere a Napoli da soli 6 mesi e di starci benissimo: “A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.

