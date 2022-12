Ivan Ilic, il Verona “apre” alla cessione già a gennaio

C’è lui, Ivan Ilic, il centrocampista che piace al Napoli, in cima alla lista dei giocatori che possono lasciare il Verona già a gennaio. Il Corriere di Verona scrive “Ilic ha un contratto a lungo termine col Verona (scadenza il 30 giugno 2026). In questa stagione ha giocato poco, fermato da un infortunio, riportato in nazionale. Ultima partita in gialloblù, quella persa 2-0 con la Fiorentina, il 18 settembre. Il suo valore è di 25 milioni, le trattative sono in fase di decollo. L’Hellas non considera ipotesi di una cessione in prestito. Ilic andrà via, se necessario, ma il suo eventuale commiato servirà per sostenere altre operazioni, degli acquisti”.

Factory della Comunicazione