Il d.s. Giuntoli pensa ad un tridente a centrocampo, ma c’è da sciogliere il nodo Demme

Il mercato del Napoli è sempre attivo e come ha detto in Turchia Luciano Spalletti, il d.s. Giuntoli sta già pensando al prossimo colpo per la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport non mancano i nomi nell’agenda del dirigente e del suo scouting e ben tre giocano in Italia. Il primo è il giovane dell’Empoli Tommaso Baldanzi che bene fece nella sfida del “Maradona” di Novembre. Il secondo è Samardzic dell’Udinese, che al tecnico di Certaldo piace e lo paragona a Zielinski, inoltre ha fatto gol contro gli azzurri prima della pausa. Infine Ivan Ilic del Verona, qui però c’è da trovare l’intesa sulla formula dove c’è distanza. Prima però c’è da sciogliere il nodo Demme che ha diverse richieste, ma nessuna che soddisfi la società partenopea. Mentre da oggi si tornerà in campo Giuntoli pensa già al futuro.

Factory della Comunicazione

La Redazione