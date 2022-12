Hamsik ammette: “Rapporti buoni con ADL, se mi chiamasse sarebbe difficile dire no”

Per carattere, personalità, professionalità ed eleganza, oltre all’ incredibile attaccamento alla maglia, lo si è sempre visto azzurro dopo. Dopo aver attaccato le famose scarpette al chiodo. Si sa anche del suo ottimo rapporto con De Laurentiis, visto che il patron non ha mai nascosto, neanche pubblicamente la stima che ha per lui. E Marek Hamsik nella sua lunga intervista a Dazn lo ha dichiarato, confermando: “De Laurentiis? Ho avuto solo rapporti buoni, non parlo tanto ma con lui ho sempre parlato con serenità e senza mai problemi. E’ un rapporto che va avanti negli anni e si parla anche del dopo mia carriera. L’ho sentito a inizio anno, mi ha detto: quando finisci col calcio giocato fammi sapere e parliamo di futuro insieme. Non siamo ancora arrivati a questo punto, ma se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no”.

