FOTO – Galatasaray-Lazio ed è subito abbraccio Mertens-Sarri

Molte squadre di Serie A, in questi giorni di stop dal campionato per i Mondiali in Qatar, stanno giocando delle amichevoli di allenamento in vista della ripresa il 4 gennaio. Anche la Lazio si è mossa ed ha giocato contro il Galatasary , ed è stato incontro affettuoso Sarri Mertens, come scrive oggi ilmattino.it.

Factory della Comunicazione

La Turchia ancora colorata d’azzurro. Protagonisti di una delle tante amichevoli in programma oggi sono Maurizio Sarri e Dries Mertens: prima simboli del Napoli, oggi a difendere i colori di Lazio e Galatasaray, che si sono affrontate in amichevole. Insieme i due ex azzurri hanno scritto pagine importanti della storia del Napoli: proprio con Sarri, infatti, Mertens era diventato re del gol in azzurro, esplodendo come falso nove in una squadra che ha sfiorato lo scudetto.