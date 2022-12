Da oggi scatta l’operazione Inter. Le ultime su Rrahmani e Demme e possibile passerella per qualche Nazionale

Dopo 48 ore di riposo, visto il ritiro in Turchia, il Napoli riprenderà quest’oggi gli allenamenti a Castel Volturno, per preparare gli ultimi test amichevoli. Sabato alle ore 20,30 contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol al “Maradona” e il 21 contro il Lille, sempre a Fuorigrotta, fischio d’inizio ore 20,00. Il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti aveva parlato ad Antalya della situazione degli infortunati, Rrahmani comincerà ad allenarsi con il pallone, mentre Demme si era fermato per affaticamento muscolare, perciò dovrebbe tornare presto in gruppo. Infine già oggi dovrebbero tornare i primi azzurri impegnati al Mondiale in Qatar. Sono: Anguissa, Lozano e Olivera e secondo il Corriere dello Sport, dovrebbero fare una passerella per la sfida contro il Lille, mentre è da escludere per Zielinski e Kim che rientreranno in città nel fine settimana. Lentamente tornano tutti per l’obiettivo principale, l’Inter del 4 Gennaio al “G. Meazza” e lì la condizione sarà al massimo per conservare saldamente il primo posto in classifica.

