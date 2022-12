Chiariello: “Il Messi di ieri si avvicina molto al Diego Armando Maradona di 36 anni fa”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Il Messi di ieri si avvicina molto, per personalità, qualità e bellezza al Diego Armando Maradona di 36 anni fa. È alla sua ultima occasione, ha 35 anni e vuole essere iscritto all’albo dei grandissimi con la vittoria di un Mondiale, ma sulla sua strada c’è l’attuale migliore giocatore del mondo, Kylian Mbappé che un Mondiale da protagonista l’ha già vinto. Riuscirà Mbappé ad arpionare questa finale e lo sceicco potrà finalmente, dopo aver elargito soldi a destra e manca, a portare in finale 2 dei 3 dei suoi gioielli, cioè Messi e Mbappé? La prevista finale, che è un inedito, si sta avvicinando. Questo è il Mondiale degli anziani, Messi, Modric, Giroud; un Mondiale che non è stato di Cristiano Ronaldo che non ne ha più; la punta di diamante dell’Argentina fa la riserva nel suo club, perché avanti ha Haaland, ed ha tolto il posto a Lautaro Martinez in Nazionale. Guardiola si gode come centravanti i due giovani più forti del pianeta terra che insieme a Mbappé, Osimhen e Kvara sono i giovani più forti del pianeta, ma che ancora non sono i degni eredi di Messi e Ronaldo all’ultimo giro di 15 anni di straordinaria carriera “.

