Cannella: “Raspadori? Un maestro come Spalletti può soltanto migliorarlo “

Il direttore Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Raspadori è uno dei profili più interessanti della nuova generazione del calcio italiano. Il Ct Mancini ha molta stima di lui. E’ un ragazzo positivo. A differenza di molti giovani di oggi non ha un tatuaggio. E’ concentrato sulla sua carriera. E’ duttile tatticamente. Ha una capacità unica di rendersi utile in tutti i ruoli. Ha memoria visiva, tempi di inserimento. E’ aiutato anche dalla struttura fisica. Il Napoli con lui ha fatto un affare ma è soprattutto Raspadori che deve ringraziare il Napoli per dove è capitato: un maestro come Spalletti può soltanto migliorarlo».

