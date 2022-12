C’è in Italia un club più avanti rispetto agli altri?

“Ci sono tanti club interessati anche all’estero. Proprio per il tipo di ruolo: lui è un centrocampista centrale ma in mediana può ricoprire tutti e tre i ruoli. E’ brevilineo e va in forma abbastanza presto. E’ un giocatore che cattura attenzioni importanti“.

Quali sono le condizioni per portarlo via da Napoli?

“Ma no, non ci sono delle condizioni. Il Napoli è contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri. Poi è ovvio che lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Ha sempre fatto il bene del Napoli, ma chiaramente gli piacerebbe giocare di più”.