Alberti, ag.: “Kvaratskhelia? Ha la fame per emergere, ma il campionato italiano è mediocre”

L’agente di calciatori argentini, Josè Alberti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. «Raspadori può essere davvero un’arma in più per il Napoli, che è una delle principali candidate al titolo. Sono felice di essere stato smentito, sono onesto, non avrei puntato un centesimo sul Napoli a inizio agosto, sembrava una squadra da ottavo posto e invece… Kvaratskhelia? Grande giocatore, ha notevoli qualità ma anche la fame per emergere. Il campionato italiano è mediocre, oggettivamente, ma il georgiano può fare in ogni caso la differenza in assoluto in serie A».

Factory della Comunicazione