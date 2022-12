WOMEN CHAMPIONS – Giovedì e venerdì scenderanno in campo Juventus e A.s. Roma

Dopo il big-match di domenica pomeriggio con il successo della Juventus Women per 2-4 contro l’A.s. Roma, le prossime due settimane si giocherà la Champions al femminile per le nostre squadre. Le bianconere dovranno fare una vera e propria impresa vincendo le gare contro Zurigo, giovedì sera e in Francia contro il Lyon. Le giallorosse dovranno battere venerdì in casa ore 18,45, il St. Polten e tra due giovedì a Praga contro lo Slavia. Obiettivo avere due squadre italiane al turno successivo della Women Champions.

Factory della Comunicazione

La Redazione