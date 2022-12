[Video] APPROFONDIMENTO – Alla scoperta del… Villarreal. La sfida agli ex Reina e Albiol

Prosegue in casa Napoli la serie di test amichevoli, per arrivare al meglio al ritorno in campionato, quando il 4 Gennaio al “G. Meazza” ci sarà la sfida contro l’Inter per la quart’ultima del girone d’andata. Sabato ci sarà la sfida contro il Villarreal, gara contro i grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol. Entrambi protagonisti nel periodo azzurro, compreso quando Sarri fu l’allenatore e si sfiorò lo scudetto con 91 punti. Il club spagnolo fu fondato nel 1923 e da sempre è soprannominato il “sottomarino giallo”, per via che è una città di mare e dal colore delle maglie sociali. Diversi i calciatori di qualità. Dai terzini Alberto Moreno e Foyth, ai centrocampisti Trigueros, Coquelin, Lo Celso, Danjuma e Capoe, fino agli attaccanti Gerard Moreno, Yeremi Pino, Pedraza e Chukweze. Lo scorso anno il Villarreal è arrivato fino alla semifinale di Champions League, mentre nell’attuale campionato è nono in classifica, infine gioca attualmente l’Europa League. La squadra iberica è dotata di un ottimo palleggio, buona qualità nella linea mediana ed attaccanti forti fisicamente e al tempo stesso rapidi. Per il Napoli sarà un altro test interessante e mister Spalletti si aspetterà la stessa intensività viste contro l’Antalyaspor e Crystal Palace.

Factory della Comunicazione

A cura di Alessandro Sacco