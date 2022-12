Venerato: “Scambio Bereszyński-Zanoli? Ieri come stamattina ci sono stati dei colloqui”

Il giornalista Rai ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Scambio Bereszyński-Zanoli? “Ieri come stamattina ci sono stati dei colloqui. Entrambi i club vogliono l’operazione, come d’altronde i procuratori dei calciatori poiché conviene a tutti. Si sta discutendo circa alcuni parametri economici. Conviene alla Samp perché risparmierebbe uno stipendio oneroso ed ingaggiatebbe un calciatore di prospettiva. Alessandro piace tanto al club blucerchiato. In queste ore, tuttavia, la Samp sta vivendo un travaglio economico importante, bisognerà aspettare eventualmente il consenso del nuovo presidente. Si tratta di un affare conveniente anche per il Napoli, il quale è interessato al polacco, calciatore discusso anche tre sessioni di mercato fa. Piace tanto per la sua duttilità tattica, poiché può ricoprire diversi ruoli. Se mai Di Lorenzo dovesse avere un problema fisico, Bereszyński potrebbe avere una chance per giocare e sostituirlo. Tranne problematiche legate al futuro aspetto societario della Samp, è un’operazione che dovrebbe andare in porto”

Factory della Comunicazione