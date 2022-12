Venerato: “Ad oggi la trattattiva tra Demme e la Salernitana è saltata”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Demme-Salernitana? “Ad oggi la tattattiva tra Demme e la Salernitana è saltata. È avvenuto un incontro in Turchia tra lendue parti, ma mancano le basi. Prestito oneroso di 500 mila piu l’intero pagamento dell’ingaggio per i prossimi sei mesi: per il decreto crescita, il calciatore costa al Napoli 4 milioni lordi. Da gennaio a giugno, la Salernitana dovrebbe versare 2 milioni di stipendio più 500.000 euro di prestito oneroso. Siamo agli inizi del calciomercato, potrebbero esserci anche altre puntate, ma ad oggi la Salernitana non è propensa a chiudere la trattativa a queste condizioni. Il club granata non potrebbe neppure ingaggiare il giocatore a titolo definitivo, tuttavia, si sta muovendo per trovare un’alternativa. Uno dei nomi nel mirino della squadra è Bove della Roma. La Salernitana, inoltre, cerca un portiere, Sirigu è un profilo gradito al club come Gollini. Si stima anche Cragno, ma non ci sono le condizioni contrattuali con il Cagliari, cioè sarebbe poi necessario confermare e riscattare il portiere se il club dovesse salvarsi. Decisione, tuttavia, che non può essere presa, per il lungo contratto di Sepe. Il Napoli non vuole comunque che Sirigu parta, ma l’ultima parola spetterà al calciatore, il quale dovrà capire se avrà più spazio a stagione in corso. Il club azzurro ad oggi fa sapere che non vuole dar via Salvatore”.

