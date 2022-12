Scarlato: “Gaetano vice-Lobotka? Non è proprio un play classico”

L’ex giocatore del Napoli, ed allenatore della Primavera del Benevento, Gennaro Scarlato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. «Gaetano vice-Lobotka? Non è proprio un play classico, ma se dovesse andare via Demme potrebbe essere un’alternativa. Per me non è quello il suo ruolo, è un centrocampista avanzato, ha doti tecniche da uomo da ultimo passaggio, ma in questo momento pur di giocare in un Napoli così forte fa bene ad accettare tutte le opzioni. Demme non deve essere ceduto? Avere tante alternative valide è un bene, ma penso che il tedesco abbia voglia di giocare e di confrontarsi con altre realtà, pur essendo in una squadra di livello incredibile. Raspadori? E’ un ragazzo molto completo e duttile, da punta centrale, esterno, trequartista si rende sempre utile, fornisce sempre un lavoro incredibile per la squadra. Raspadori ha voglia di arrivare e di mostrare le sue qualità, è un manifesto dell’armonia che si respira all’interno del Napoli. Raspadori con Kvara, Osimhen e Lozano tutti insieme? Una bella suggestione, una soluzione che potrebbe starci quando bisogna cambiare il risultato e non dall’inizio, ma io prevedo anche la possibilità che Raspa possa giocare magari a destra»

