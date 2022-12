Pippo Inzaghi pazzo di Osimhen: “Centravanti vero, attacca la profondità e tiene palla. Al momento è il migliore”

Pippo Inzaghi vota Victor Osimhen. L’ex attaccante del Milan e della nazionale incorona la punta del Napoli, re dei reparti in Italia. «Negli anni d’oro nostri c’eravamo io e Vieri, adesso in giro ci sono pochi attaccanti. Però qualche attaccante bravo c’è, a me piace Immobile. Se pensiamo al Napoli, Osimhen è un centravanti vero. Al di là di Raspadori e Simeone, Spalletti non ci rinuncia mai», le parole di Superpippo. «Attacca la profondità, ti tiene il pallone, probabilmente Osimhen in questo momento è il migliore. Al di là di Benzema, che però è un centravanti meno d’area e forse di Giroud».

Con lui a Napoli anche Giacomo Raspadori. «Mi piace molto. Lui e Simeone, quando è tornato Osimhen, sono rientrati al loro posto e quando entrano danno tutto anche in pochi minuti. Simeone ha fatto gol e poi non ha giocato due o tre partite. Il singolo ti può far vincere qualche partita, ma il gruppo ti fa vincere qualcosa di importante. Vedere come gioca il Napoli per noi è bello.

Poi può variare, mettere dentro un’altra punta e anche per l’avversario non è semplice. Raspadori può fare la prima punta, può fare la seconda, è un calciatore completo. Mi piacerebbe vederlo insieme a Immobile, possono giocare insieme», le parole di Inzaghi a Sky.