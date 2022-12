Pasculli: “Paragone Messi-Maradona? Non esiste, Diego è stato il calcio”

Pedro Pablo Pasculli, ex Lecce, ha commentato il paragone tra Maradona e Messi a Radio Punto Nuovo.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“L’Argentina calcisticamente è una nazionale normale, a parte Messi. Non è una delle selezioni più forti degli ultimi 10 anni, ma non possiamo pretendere che sia sempre Leo a risolvere le partite. In tanti stanno lasciando a desiderare, a partire da Lautaro Martinez.

Ora con la Croazia sarà dentro o fuori, loro in contropiede ti fanno sempre male. Simeone al posto di questo Lautaro Martinez? Non è un pensiero troppo severo, ma per come il Cholito stava giocando al Napoli poteva tranquillamente essere al Mondiale. All’Argentina manca una punta vera e Simeone avrebbe potuto dire la sua anche in Nazionale. Lautaro è un buon giocatore, non è certo Batistuta. Ora speriamo che il rigore contro l’Olanda lo abbia sbloccato.

Paragone Messi-Maradona?

Non esiste, Diego è stato il calcio. Caratterialmente poi sono molto diversi, Diego era un leader che trascinava la squadra. Spero solo che Messi possa raggiungere gli stessi traguardi raggiunti da Diego”.