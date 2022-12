O Rei resta in ospedale, ma i medici sono ottimisti

Pelé si trova oramai da due settimane ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo in seguito a un’infezione respiratoria. Non si sa quando potrà uscire e non si hanno notizie certe su un suo possibile ritorno a casa. Ma, come ha precisato oggi un nuovo bollettino medico, O Rei sta comunque migliorando.

Factory della Comunicazione

«Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili», si legge nel rapporto. L’82enne tre volte campione del mondo è entrato nel nosocomio il 29 novembre a causa di problemi con il trattamento chemioterapico per curare il cancro rilevato nel settembre 2021. Kelly Nascimento, una delle figlie dell’ex giocatore, ha intanto visitato il padre e postato una foto insieme a lui accompagnata dal testo «Sono arrivata».

Fonte: il Mattino