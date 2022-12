Messi chiama Modric: stasera è incrocio tra Palloni d’Oro

Un incrocio tra Palloni d’oro, due fuoriclasse più forti dell’età (35 anni Leo e 37 Luka) al loro ultimo Mondiale. In nazionale per la prima volta si affrontarono nel 2006 quando Leo aveva appena 18 anni, già giocava nel Barcellona, e segnò il primo gol con l’Argentina nel giorno dell’esordio di Modric, che di anni ne aveva quasi 21 e giocava con la Dinamo Zagabria.un sinistro magico dell’argentino che imbuca il pallone dove vuole, gol e assist, parabole uniche a giro, tiri imprendibili per i portieri; un destro magico del croato che ha nel suo esterno un colpo speciale, disegna passaggi filtranti e segna di forza e precisione con tiri di collo pieno. «È impressionante essere di nuovo in semifinale, incredibile quello che sta facendo la nostra nazionale –in un’intervista alla televisione spagnola Rtve –Ma non ci importa che gli altri siano i favoriti e noi siamo nell’ombra. Possiamo solo impegnarci al massimo, e questa è esattamente la nostra forza».