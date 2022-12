Marchetti, Sky: “Di questi tre azzurri hanno parlato Napoli e Salernitana in Turchia”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Sirigu, Zanoli e Demme nel mirino della Salernitana? Il club granata ha incontrato il Napoli in Turchia, non escludo che abbiano parlato di tutti e tre i calciatori. Su Demme però il Napoli è stato chiaro: non va via se non lo chiede e soprattutto ha un costo e non c’è nessuna partecipazione al pagamento dell’ingaggio. Non credo che la Salernitana, per sostituire Sepe, vada su Sirigu, perchè poi Sepe torna e ci sarebbero due titolari. Forse più uno come Radu può andare da Nicola. Se Sirigu sta bene non penso che il Napoli pensi ad altri portieri. Samardzic e Becao? Al Napoli piace molto il primo, ma non è così calda la trattativa, come non lo è per Sesko o Kiwior, ma il club azzurro si trova nella posizione privilegiata di poter programmare gli acquisti senza fretta, puntando proprio sui calciatori giovani e di prospettiva come questi due ragazzi”.

Factory della Comunicazione