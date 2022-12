Lozano? Non si può escludere l’ipotesi cessione

Possibile cessione di Lozano? “Non è certa, ma non si può escludere questa ipotesi. È uno dei calciatori per cui il Napoli sta valutando la cessione. Il messicano non vuole adeguarsi al nuovo tetto ingaggi decretato dal Napoli ed ha mostrato spesso l’intenzione di iniziare altrove una nuova esperienza. La società sta valutando il mercato degli esterni e degli attaccanti. Spera, infatti, di non perdere Osimhen, ma se l’entourage del calcio portasse un’offerta a tre cifre, difficilmente il Napoli potrebbe rifiutare. Tutti sono utili ma nessuno è insostituibile, eccetto due giocatori, Maradona e Pelè. Chi vuol restare, resterà, altrimenti partirà”. Queste sono le parole di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, che ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

