L. Boni: “Scambio Bereszysnki-Zanoli? Lo farei, vi dico perchè”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Loris Boni, osservatore, e ha commentato il possibile scambio Bereszysnki-Zanoli tra Napoli e Sampdoria.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è completo in tutti i reparti, ma guardarsi in giro non è proibito. Questo è il momento ideale per vincolare qualche talento in vista della prossima stagione, ad esempio. Bereszynski? Venire a Napoli gli farebbe solo bene, ha fatto un Mondiale decente e può essere un’ottima alternativa a Di Lorenzo.

E Zanoli alla Sampdoria avrebbe la possibilità di dimostrare cosa può fare. Nuovi prospetti interessanti? Parisi sta dimostrando cose molte importanti, ma il Napoli fa bene a guardare anche il mercato nordico. Lì ci sono tanti talenti che possono interessare per il futuro, ma sicuramente i giocatori ci sono in giro.

Mi fiderei però di Giuntoli, è una persona seria e che fa poche chiacchiere. Ostigard verso l’exploit? Ho sempre detto che andava un poco calmato da quelle entrate troppo irruente. Spalletti lo sta educando e punendo, ma sono sicuro che diventerà un calciatore importantissimo. Ostigard potrebbe tranquillamente coprire le spalle del Napoli in assenza di Rrhamani. E poi c’è anche Kim che ha la mentalità del leader, che lo guida e lo assiste”.