Impossibile a Castelvolturno, Insigne si allena al Collana

Qualche giorno fa è stato a Castelvolturno a trovare gli ex compagni, Lorenzo Insigne. Qualcuno ne aveva anche approfittato per dare il via all’ attimo amarcord…La MLS è ferma e l’ex capitano del Napoli sta passando qualche giorno in città. Dovendosi allenare, sembrava potesse farlo presso il centro tecnico della squadra partenopea, le sue intenzioni pare fossero queste, ma pare non possano erano prese in considerazione soprattutto per motivi assicurativi. Insigne, per questo, si sta allenando allo stadio Collana. Lo si legge su La Repubblica

