Il Napoli e il quarto test contro l’ex squadra di Osimhen. Ritornerà al “Maradona” un altro ex

Il Napoli da domani riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, per preparare gli ultimi test amichevoli ed arrivare così al meglio per il 4 Gennaio quando ci sarà la sfida al “G. Meazza” contro l’Inter. Sabato alle ore 20,30, presso lo stadio “Maradona”, ci sarà il test contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol, altre prove generali contro un avversario di livello. Infine da ieri c’è stata l’ufficialità dell’ultima amichevole il 21 Dicembre, sempre a Fuorigrotta, contro il Lille. Fischio d’inizio ore 20,00 ed è un match speciale per Osimhen che è il grande ex. Per i transalpini, come riporta il CdS, invece gioca Adam Ounas che è passato a titolo definitivo. Ecco i prezzi dei vari settori che saranno disponibili dalle ore 12,00. Tribuna Posillipo 30 euro; Tribuna Nisida 20 euro; Tribuna Family adulto 10 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti 10 euro; Curve A e B 5 euro

