Il Napoli e i 5 Nazionali. Il piano di Spalletti in vista della ripresa del campionato

Da domani il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, dopo l’esperienza fruttuosa in Turchia. Gli azzurri dovranno giocare gli ultimi test amichevoli contro il Villarreal, sabato ore 20,30 e il Lille, il 21 ore 20,00. Spalletti, oltre agli infortunati Sirigu, Rrahmani e Demme, dove si valuteranno le loro condizioni, secondo il Mattino, il mister attenderà i 5 Nazionali. Anguissa, Lozano e Olivera che sono stati eliminati nella fase a gironi in Qatar rispettivamente con Camerun, Messico e Uruguay, gli ultimi due Zielinski e Kim che sono invece usciti agli ottavi di finale con la Polonia e la Corea del Sud contro Argentina e Brasile. Rientreranno tra sabato e martedì e ovviamente non giocheranno le due gare amichevoli, ma si alleneranno per ritrovare la condizione. L’obiettivo è riaverli contro l’Inter al top, per il campionato non manca molto e c’è voglia di riavere tutti con un traguardo ben chiaro in mente e che manca da oltre 30 anni.

