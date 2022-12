Gira in vespa per Napoli, Babbo Natale Chucky Lozano!

L’amarezza del Mondiale è ormai da mettere alle spalle. Hirving Lozano è pronto a tornare a Napoli ma nel frattempo sui social si presenta ai tifosi vestito da Babbo Natale. Il Chucky Santa Claus gira in vespa – ovviamente rossa – per Napoli per consegnare regali a…se stesso: il nuovo spot Banorte, gruppo finanziario tra i più importanti del Messico, vede Lozano e Napoli protagonisti in vista del Natale.

Factory della Comunicazione

IlMattino.it