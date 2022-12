Gazz. dello Sport – Gaetano sta “studiando” per diventare Lobotka

In Turchia, mister Luciano Spalletti, nel suo laboratorio ad Antalya, ha effettuato diversi esperimenti tattici e visionato diversi giocatori da inserire nella seconda parte di stagione. Uno di questi, come riporta la Gazzetta dello Sport, è Gianluca Gaetano. Il classe 2000 di Cimitile, ha dato le risposte che il tecnico di Certaldo cercava. Contro il Crystal Palace l’ex Cremonese, ha giocato nel ruolo di Lobotka e tutto sommato le risposte sono state confortanti. Certo, rispetto allo slovacco, gli vengono serviti pochi palloni, ma in compenso in fase di pressione i risultati sono stati positivi. Come in occasione dei gol contro Antalya e la squadra inglese. Si studia per essere Lobotka, per poi un giorno essere il classico regista, Gaetano non perde tempo insomma.

Factory della Comunicazione

La Redazione