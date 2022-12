Il Napoli è rientrato nella notte in città, 48 ore di riposo e poi preparare la terza amichevole. L’avversario per gli azzurri sarà il Villarreal, sabato 17 Dicembre al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,30. In vista della gara contro gli ex Reina e Albiol, non mancheranno le telecamere di Dazn.

Factory della Comunicazione

Dazn – Napoli-Villarreal; telecronista Alessandro Iori

La Redazione