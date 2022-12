Da Napoli a Valencia, un dolce omaggio per Gennaro Gattuso. L’allenatore, che ha guidato gli azzurri da dicembre 2019 a maggio 2021 conquistando la Coppa Italia nel 2020 e sfiorando la qualificazione Champions un anno dopo, ha ricevuto presso la sede del suo nuovo club in Spagna i fiocchi di neve creati dalla pasticceria napoletana Poppella. E ha posato con la confezione nello spogliatoio della squadra in cui gioca un ex azzurro, il bomber dei 104 gol Edinson Cavani. Fonte: mattino.it

