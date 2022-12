Ceci: “Napoli e Argentina possono sognare. Ho fatto una previsione quando Maradona era in vita…”

Stefano Ceci è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro, e ha parlato del Napoli e dell’Argentina ricordando Diego Maradona.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho sempre sostenuto che finché sarebbe stato in vita Diego, né il Napoli, né l’Argentina, avrebbero vinto qualcosa di importante. L’Argentina l’anno scorso ha vinto la Copa America…quindi… Lo dico da anni. Molti amici possono testimoniare. lo credo molto ai numeri, alla cabala. Sono sensibile a questo genere di cose che spesso si legano a fatti che succedono nelle nostre vite.

Con Maradona ancora tra di noi, non era possibile veder vincere le squadre con cui lui aveva trionfato.Un altro dettaglio… Maradona vinse il Mondiale in Messico e dopo qualche mese lo Scudetto col Napoli. La finalissima in Qatar si gioca domenica e il Napoli ha 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.. vediamo un po’ come va a finire. lo ci credo”.