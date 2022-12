Cappella, Rai: “Raspadori accetta con dedizione e senza pregiudizi l’idea di provare vari ruoli”

Il giornalista Rai, Fabrizio Cappella, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. «Demme? In questo momento è in effetti è molto chiuso, se resterà o meno dipende da lui, Lobotka è intoccabile e il tedesco è meno centrale di quanto lo fosse con Gattuso e questo lo ha capito. Le potenzialità di Raspadori? Per età e qualità può diventare un giocatore importantissimo per il Napoli e per la Nazionale, la sua disponibilità a fare cose nuove è molto rilevante, perchè bisogna essere predisposti a interpretare un nuovo ruolo. In generale un calciatore accetta l’emergenza nel ricoprire posizioni diverse ma alla lunga preferisce giocare nel proprio ruolo, invece Raspadori accetta con dedizione e senza pregiudizi l’idea di provare vari ruoli e i risultati positivi che ne conseguono confortano lui e Spalletti. Perchè gli azzurri al Mondiale hanno deluso? Perchè non si sono trovati in una realtà organizzata e armonica come quella di Napoli, dove ognuno si esprime al meglio anche perchè si trova perfettamente a proprio agio».

Factory della Comunicazione