Buona affluenza di tifosi per il ritorno degli ex Reina e Albiol

Il Napoli, dopo la preparazione in Turchia, è tornato nella notte di lunedì e riposerà per 48 ore. Riprenderà ad allenarsi domani a Castel Volturno, dove capirà le condizioni dei vari: Sirigu, Rrahmani e Demme. Non saranno ancora rientrati i 5 azzurri del Mondiale in Qatar, per quello ancora c’è tempo anche se non molto. Sabato alle ore 20,3o al “Maradona” arriverà il Villarreal degli ex Reina e Albiol e piano piano si stanno cominciando a riempire i vari settori dello stadio. La voglia di rivedere la squadra, dopo oltre un mese, è tanta e poi l’occasione di rivedere vecchi amici è sempre bello. Al momento, come riporta il CdS, sono stati venduti 11 mila biglietti per una proiezione che si aggira sui 30 mila spettatori. Non è come in campionato, ma è un buon modo per respirare di nuovo calcio in città.

