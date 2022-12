Argentina/Croazia tra poco in campo: maxischermi a Napoli

Tra poco in campo la prima semifinale mondiale di Qatar 2022. Di fronte Argentina/Croazia. Napoli è “particolarmente” legata ai sudamericani, per motivi più che noti. Già dopo la vittoria ai rigori contro l’Olanda della scorsa settimana per le vie del centro era scoppiata la festa, questa sera per la semifinale contro la Croazia previsti anche maxi schermi per chi vorrà assistere al match. Ad annunciarlo ci hanno pensato gli organizzatori del Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, che sarà aperto ai tifosi dell’Albiceleste.

Factory della Comunicazione

Il Mattino.it