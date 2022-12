Vieira: “Volevamo Anguissa ma ci hanno anticipati, il Napoli ha qualità”

L’allenatore del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta in amichevole contro il Napoli: “Siamo più pronti anche perché il campionato inglese riprende il 26 dicembre. Il Napoli, invece, penso non fosse nemmeno al 60 per cento. Hanno qualità e sono completi in tutti i reparti, noi siamo giovani, dobbiamo crescere e acquisire un po’ di fisicità. Volevamo prendere Anguissa in prestito, ma il Napoli ci ha anticipati. Anguissa è un giocatore forte fisicamente, ma sa anche giocare la palla. Al Fulham giocava poco e gli avevamo messo gli occhi addosso. Purtroppo non siamo riusciti a portarlo al Crystal“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport