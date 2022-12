VIDEO – SSCN Nigeria – Osimhen offre un superbo gol acrobatico contro il Crystal Palace

Il Napoli ha battuto ieri il Crystal Palace di Vieira per 1-3, nella seconda delle due amichevoli giocate in Turchia, dove il club azzurro si trovava per il ritiro di allenamento in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio. Il primo gol ieri è stato segnato da Victor Osimhen, che non si smentisce, la sua fame di reti non è affatto diminuita. Il profilo della SSCN Nigeria ha pubblicato un video col gol dell’attaccante e una didascalia che mostra tanto orgoglio. “Osimhen offre un superbo gol acrobatico contro @CPFC Oggi!”

