Victor e Jack, per il Napoli si tratta di reti d’autore

Una perla di Osimhen, più altre due di Raspadori: il Napoli vince in rimonta (3-1) contro il Crystal Palace. Il nigeriano s’inventa un numero per il gol dell’1-1, arpiona palla nel cuore dell’area di rigore, la perde per un attimo e la recupera, disegna un sombrero su Tomkins e infila al volo sul secondo palo. Bellissime anche le due reti di Raspadori, entrato in avvio di secondo tempo al posto di Kvarastkhelia e che da sinistra si sposta centralmente per muoversi tra le linee: la prima nasce da un recupero palla di Gaetano (entrato al posto di Lobotka in avvio di ripresa e molto positivo) con un tiro all’incrocio perfetto dell’ex attaccante del Sassuolo, la seconda (il gol del definitivo 3-1) da un cross perfetto di Zanoli girato di precisione da Jack. Un Napoli che brilla anche per duttilità, parte con il 4-3-3, gioca a inizio ripresa con Ndombele e Raspadori tra le linee e Simeone terminale più avanzato e chiude con Jack vicino al Cholito: gli azzurri mantengono compattezza reggendo in fase difensiva e proponendosi con efficacia soprattutto a destra.

