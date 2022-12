Il Napoli affronterà anche il Lille al Maradona per continuare la sua preparazione in vista della ripartenza del campionato in programma il 4 gennaio contro l’Inter. La sfida andrà in scena il 21 dicembre alle ore 20:00 e da domani alle 12 parte la vendita dei biglietti, questi i prezzi: curve € 5,00, distinti € 10,00, tribuna Nisida € 20,00, tribuna Posillipo € 30,00, tribuna Family € 10,00 / 5,00.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com