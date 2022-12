U. Chiariello, giornalista: “Il Napoli non sarà mai coinvolto, lo possiamo dire con certezza”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Ci sono sempre vari tipi di plusvalenze, quelle positive che fanno bene al calcio e fanno sopravvivere società minori, poi ci sono quelle a specchio, senza uscita di denaro che oggettivamente sono fasulle. Per finire, ci sono plusvalenze inesistenti quando scopriamo dai bilanci che ci sono persone che non hanno mai giocato a calcio, ragazzi della Primavera che hanno smesso e vengono valutati 5-6 milioni. Se ci sono altre operazioni dove ci sono prove, tramite intercettazioni o evidenze contabili, che la Procura di Torino ha trovato, non è detto che quel filone non verrà riaperto e se ci sono società coinvolte, come ha ben spiegato l’avvocato Grassani, è un’operazione di sistema e può ben essere che parta un’indagine di sistema, non dico una nuova Calciopoli, ma qualcosa che si avvicina molto perché verrebbero violati una serie di articoli del codice di giustizia sportiva. In questo, però, si va a toccare solo la galassia Juventus. Il Napoli non sarà mai coinvolto, lo possiamo dire con certezza. Mi auguro un’unica cosa, se esce fuori una sentenza dove c’è proscioglimento oppure una sanzione blanda, state sicuri che da domani mattina i club ricominceranno più di prima. Se invece la giustizia sportiva taglia il nodo ai comportamenti illeciti, artefatti, allora arriverà un messaggio forte. Non voglio una punizione esemplare, ma neppure che venga messa la polvere sotto al tappeto”.

Fonte: Radio Napoli Centrale