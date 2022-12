Spalletti non ha dubbi: è Gaetano il vice Lobotka

Decisivo nell’azione del gol del 2-1 del Napoli, il primo di Raspadori: Gianluca Gaetano con una doppia pressione sugli avversari riconquista palla e la serve a Jack che la mette in buca. Ottimo l’impatto sul match del giovane centrocampista napoletano, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Lobotka e che ha funzionato benissimo da play facendo girare al meglio la squadra. Un’altra buona prova di Gaetano, dopo quella nel primo test in Turchia contro l’Antalyaspor, match in cui entrò in avvio di ripresa al posto di Elmas. I l vice dello slovacco è Diego Demme, ma se l’ex Lipsia dovesse chiedere di essere ceduto, la soluzione interna è rappresentata proprio da Gaetano che ha confermato contro il Crystal Palace tutte le sue qualità nel cuore del centrocampo. Il tecnico toscano lo vede bene nel ruolo di play e ne parlò in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Atalanta-Napoli. «Gaetano può diventare un grandissimo play se fa un po’ d’esperienza nel suo ruolo. Tutti dicono che ha l’attitudine al gol, quindi che deve stare più avanti, è indubbio ma per frequenza di corsa nei 30-40 metri, capacità di palleggio mi piacerebbe vederlo spesso in quel ruolo», disse l’allenatore del Napoli. E Gaetano, nell’amichevole di ieri in Turchia contro il Crystal Palace, ha mostrato grande personalità ed è stato uno dei migliori del Napoli nel secondo tempo contribuendo al successo per 3-1.

