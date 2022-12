Spalletti e la varietà dei moduli, il mister va avanti per la sua strada

Il Napoli in Turchia, è stato una sorta di laboratorio tattico, dove mister Spalletti ha variato tanto, senza tregua. Sa perfettamente che avere più soluzioni, sarebbe importante, per non dare punti di riferimento agli avversari. Nel primo tempo contro il Crystal Palace, la squadra inglese ha sfruttato l’unica crepa degli azzurri e Zaha ha segnato. Poi sotto il diluvio la prodezza di Osimhen nella danza tra i difensori inglesi. Nella ripresa, tra cambi, con gli inserimenti dei ragazzi della Primavera e di Raspadori, si è passati dal 4-3-3 al 4-4-2, in maniera rapida. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, il classe 2000 ex Sassuolo sta dando al tecnico di Certaldo quel pizzico di imprevedibilità e andrà avanti per la sua strada in attesa della gara del 4 Gennaio contro l’Inter.

