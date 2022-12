Serie A – Simeone per il Napoli, ma anche le altre big “aspettano”

Napoli, Milan, Juventus e Inter si stanno preparando per la ripresa della Serie A. Il 4 gennaio la capolista è attesa dai neroazzurri a San Siro per il big match, mentre i campioni d’Italia saranno attesi a Salerno e i bianconeri faranno visita alla Cremonese. La Lazio, quarta a 30 con l’Inter, andrà a Lecce.

La corsa verso lo scudetto sarà lunghissima e, rispetto alla prima parte del torneo, Napoli, Milan, Juve e Inter sperano di poter sfruttare quattro uomini potenzialmente decisivi, che nelle prime 15 giornate di campionato, per un motivo o l’altro non sono stati impiegati al massimo. Giovanni Simeone, uno dei tre centravanti del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano in questo caso ha fatto del turnover una scienza perfetta, riuscendo a ottenere il massimo sia da Victor Osimhen e da Giacomo Raspadori, e il contributo del Cholito a questo equilibrio sarà fondamentale per mantenere il ritmo-scudetto. Zlatan Ibrahimovic è l’asso nella manica di Pioli, mentre nella Juve, Allegri attende il ritorno di Paul Pogba, che è reduce dall’infortunio al menisco, atteso da Simone Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan: se troverà lo spazio giusto per l’armeno, l’Inter sarà ancora più pericolosa.

Fonte: Gazzetta