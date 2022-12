Senza privarsi della maggioranza, De Laurentiis valuta la svolta

Se ne parla spesso, adesso di più, anche perchè il Napoli è più appetibile di un tempo, il patron De Laurentiis, però, non ha mai dato conferme in tal senso. Nonostante ciò, pare sia possibile una svolta societaria nel futuro prossimo del Napoli. A scriverlo su Repubblica è Antonio Corbo: “Sembra certo che non voglia cedere la società, probabile che stia valutando prospettive di intese con gruppo finanziari. Magari una compartecipazione, senza cedere la maggioranza azionaria ma elevando il potenziale del club. Le informazioni raccolte tra analisti del settore raccontano che i Fondi Usa sono interessati sempre di più al calcio italiano, ma al Napoli in particolare per diversi elementi. Non ha debiti, non è contaminato da relazioni pericolose con un ambiente regionale pur critico”.

Factory della Comunicazione