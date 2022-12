Osi-Raspa senza freni Il Napoli è già pronto a ripartire

Sembra tutto finto, e d’altro canto le chiamano amichevoli, ma dentro quell’ora e mezza – in cui c’è esclusivamente tutto da perdere e niente da guadagnare – bisogna intrufolarsi, possibilmente con la testa giusta, e rischiare ma mettendoci la faccia e soprattutto i piedi. In un inverno fresco che sa di primavera, con quel tepore che dà sensibilità al talento, Victor Osimhen e Giacomo Raspadori si sono tuffati – entrambi – con un carico di rimpianti da restarne soffocati, hanno evitato di adagiarsi nei ricordi per non farsi ulteriormente male e poi, per dimenticare Doha e quel po’ d’autostima che avrebbe rappresentato un Mondiale lasciato lì con tutta l’amarezza che fa da contorno, hanno provato a ricordare a se stessi che la vita è bella e continua.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS