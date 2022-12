Inzaghi elogia il Napoli: “Vedere giocare il Napoli è bello per noi allenatori”

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina attualmente seconda in Serie B, ha speso parole al miele per il Napoli ai microfoni di Sky Sport, elogiando la qualità del gioco dei partenopei e Raspadori per la professionalità mostrata una volta rientrato Osimhen dall’infortunio: “Mi piace molto, mi sembra un bravo ragazzo. Non si lamenta mai. Nel Napoli mi piace molto che quando è tornato Osimhen lui e Simeone sono tornati al loro posto. Il singolo ti può far vincere qualche partita, il gruppo può fare tutto. Vedere come gioca il Napoli per noi allenatori è bello“.

