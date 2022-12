Anche l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, era presente ieri in Turchia all’amichevole Crystal Palace-Napoli, per osservare Diego Demme, obiettivo del club granata, peccato solo che il centrocampista non abbia giocato. Dopo i contatti delle scorse ore tra Salernitana e Napoli, una delegazione granata è presente oggi al Regnum Carya Resort per assistere a Crystal Palace-Napoli, ultima amichevole azzurra de ritiro in Turchia. ilmattino.it

