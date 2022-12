Dopo la Turchia, le prossime gare amichevoli e poi un gennaio di fuoco

Dopo aver vinto ieri pomeriggio, sotto una pioggia torrenziale contro il Crystal Palace, il Napoli è tornato a Castel Volturno a tarda notte. Il piano ora in casa azzurra, come riporta il Corriere dello Sport, saranno 48 ore di riposo, prima degli allenamenti. Sabato 17 Dicembre alle ore 20,30 ci sarà il terzo test amichevole, sarà contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Il 21 o il 22 probabilmente infine l’ultima gara amichevole, il Lille, l’ex squadra di Osimhen, dovrebbe essere l’avversario della squadra di Spalletti, mancano i famosi dettagli, prima dell’ufficialità. Dopo un po’ di vacanze, prima di preparare la sfida del 4 Gennaio contro l’Inter. Sarà un mese quello che sta per venire, di fuoco. Infatti dopo i nerazzurri, ci saranno a seguire la Sampdoria, la Juventus, la Cremonese in Coppa Italia, il derby contro la Salernitana e infine la Roma. Un calendario che dirà se la pausa ha fatto bene ai partenopei, oppure no, ma da come la squadra ha approcciato le sfide amichevoli, sembra che non sia cambiato nulla.

