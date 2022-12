Dall’Inghilterra, un club di Premier su Lozano: rinnovo a rischio

In Inghilterra si parla dell’interesse del Liverpool per Hirving Lozano, che ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 e il rinnovo sembra molto complesso per l’alto ingaggio del messicano. Addirittura, si parla della possibilità che parta già nel mercato di gennaio, ma difficilmente il club partenopeo lo lascerà andare in questa finestra di calciomercato.

Fonte: calciomercato.com