Crystal Palace-Napoli, DAZN ancora out, e ricominciano le polemiche

Ancora disservizi per la piattaforma streaming DAZN ieri durante la visione dell’amichevole Crystal Palace-Napoli, quando gli abbonati si sono ritrovati all’improvviso con la solita scritta “Ci scusiamo per il problema tecnico..”, come scrive oggi ilmattino.it. “Ancora disservizi per Dazn e Sky, le due piattaforme che trasmettevano questo pomeriggio la seconda amichevole del Napoli a Antalya contro il Crystal Palace. dopo l’ora di gioco, il segnale video delle due emittenti è saltato, lasciando nel panico i tifosi che da casa stavano assistendo al match amichevole della squadra di Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione